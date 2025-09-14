Patrika LogoSwitch to English

‘छठ पर्व’ पर स्थानीय अवकाश की मांग, गणेश चतुर्थी पर मिला था सामान्य अवकाश

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में छठ पर्व को लेकर तृतीय कर्मचारी संघ ने अवकाश घोषित करने की मांग की है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 14, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय अवकाश की जगह सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। जिसको लेकर कर्मचारी संघ की ओर से मांग की गई है कि भोपाल जिला कलेक्टर 27 अक्टूबर छठ पर्व पर स्थानीय अवकाश का आदेश जारी करें।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने भोपाल कलेक्टर से मांग की है कि गणेश चतुर्थी पर मिलने वाले स्थानीय अवकाश की जगह सामान्य अवकाश मिला था। जिसके चलते छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 22 सितंबर अग्रसेन जयंती का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। राजधानी भोपाल में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसको देखते हुए 27 अगस्त के स्थानीय अवकाश के स्थान पर 27 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित करें।

बता दें कि, राजधानी भोपाल में चार स्थानीय अवकाश मिलते हैं। जिसमें इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के स्थानीय अवकाश कैंसिल होने के कारण तीन ही स्थानयीय अवकाश मिलेंगे। 3 दिसंबर गैस त्रासदी का भी अवकाश भोपाल के कर्मचारियों को दिया जाता है। उमाशंकर तिवारी ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि 27 अक्टूबर छठ पर्व पर स्थानीय अवकाश आदेश करें। छठ पर्व पर रात भर जागना पड़ता है। अगर दूसरे दिन अवकाश रहेगा तो बहुत लाभ मिलेगा।

mp news

Published on:

14 Sept 2025 05:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'छठ पर्व' पर स्थानीय अवकाश की मांग, गणेश चतुर्थी पर मिला था सामान्य अवकाश

