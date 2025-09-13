‘लाड़ली बहना योजना’ पर दिग्विजय सिंह का सवाल, ‘क्या ये पैसा इनके मामा के घर से आता है?’

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने लाड़ली बहना योजना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या 1250 रुपए महीना में लाड़ली बहनें सरकारी अंग्रेजी स्कूलों के अभाव में महंगे प्राइवेट स्कूलों में तीन संतानों को पढ़ाकर इंजीनियर और डाक्टर बना सकती हैं? क्या बीमार पड़ने पर 1250 रुपए महीना में सरकारी अस्पताल के अभाव में महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकती हैं?



दरअसल, शुक्रवार को सीएम डॉ मोहन यादव पेटलावद से 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1250 सौ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसी को लेकर पूर्व सीएम ने शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।