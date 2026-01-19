19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मोहन यादव-शिवराज सिंह-सिंधिया समेत ये नेता बनेंगे प्रस्तावक

BJP National President Election: मध्यप्रदेश के 20 नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में प्रस्तावक की भूमिका निभाएंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 19, 2026

BJP National President Election: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को नामांकन होगा। जिसके बाद 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे।

एमपी के 20 नेता राष्ट्रीय परिषद के सदस्य

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, दुर्गादास उईके और सावित्री ठाकुर के नाम शामिल हैं। सांसद सदस्यों में फग्गन सिंह कुलस्ते, विष्णु शर्मा, सुमित्रा बाल्मीकि, कविता पाटीदार हैं। वहीं इनके अलावा जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ओमप्रकाश धुर्वे दिल्ली पहुंच गए हैं। अगले दो दिन तक ये सभी नेता दिल्ली में रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत प्रदेश संगठन के कई नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं।

कहां से किस नेता को जिम्मेदारी

  • मालवा से सीएम डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार शामिल हैं।
  • मध्य से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, बुंदेलखंड से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव शामिल हैं।
  • वहीं, विंध्य से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल एकमात्र राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं।
  • ग्वालियर-चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, महाराष्ट्र के सह प्रभारी पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य और पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं।
  • महाकौशल से मंत्री राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ओमप्रकाश धुर्वे और राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि प्रस्तावकों में शामिल हैं।

बता दें कि, वर्तमान में नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का पद संभाल रहे हैं। वह पटना की बांकीपुर विधानसभा से चार बार के विधायक रह चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मोहन यादव-शिवराज सिंह-सिंधिया समेत ये नेता बनेंगे प्रस्तावक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर बदली ट्रांसफर पॉलिसी, उच्च शिक्षा विभाग ने किसे दी राहत

Transfer Policy in MP higher education department
भोपाल

अब AI आपको बता देगा, शरीर में है कौन सी बीमारी…? जानें कैसे

Artificial Intelligence
भोपाल

एमपी की संकरी गलियों का होगा चौड़ीकरण, 5 जिलों में ली जाएगी जमीन

Road Widening for public Transports in MP Metropolitan Regions
भोपाल

31 गांवों में 113 अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, नामजद सूची तैयार

Illegal colonies
भोपाल

मोबाइल की लत और रात को जागने से बढ़ रहा कैंसर, शोध के बाद चौंकाने वाली चेतावनी जारी

AIIMS Bhopal Research
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.