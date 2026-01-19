भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मोहन यादव-शिवराज सिंह-सिंधिया समेत ये नेता बनेंगे प्रस्तावक

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, दुर्गादास उईके और सावित्री ठाकुर के नाम शामिल हैं। सांसद सदस्यों में फग्गन सिंह कुलस्ते, विष्णु शर्मा, सुमित्रा बाल्मीकि, कविता पाटीदार हैं। वहीं इनके अलावा जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्य, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ओमप्रकाश धुर्वे दिल्ली पहुंच गए हैं। अगले दो दिन तक ये सभी नेता दिल्ली में रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत प्रदेश संगठन के कई नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं।