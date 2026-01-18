11 दिन तक लिफ्ट के नीचे सड़ता रहा बुजुर्ग का शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

मनोज ने आरोप लगाते हुए बताया कि कॉलोनी की देखरेख सोनाली नाम की महिला करती है और लिफ्ट पिछले दो महीनों से बार-बार खराब हो रही थी। इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन न तो समय पर मरम्मत कराई और न ही सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता दिखाई गई।



परिजनों का आरोप है कि पिता प्रीतम गिरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन इस दौरान पुलिस न तो लिफ्ट परिसर की जांच की और न ही आसपास गहन तलाशी ली गई। रहवासियों का यह भी आरोप है कि पूरी कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं। अगर कैमरे होते तो यह साफ हो जाता कि बुजुर्ग कॉलोनी से बाहर गए ही नहीं थे।