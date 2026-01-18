एमपी में पूर्व विधायक ने कथावाचकों पर दिया विवादित बयान, बोले- जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए

आरडी प्रजापति ने कहा कि आप अंडा मांग रहे हो इससे घटिया चीज कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए टाइम बहुत हो गया है, लेकिन मैं कुछ दो बातें कहना चाहता हूं केवल दो मिनट हमारे लोग कहते हैं राजनीतिक भैया बात नहीं होना चाहिए राजनीति के लिए पीछे आ जाओ हमारे कहते हैं। धर्म की बात नहीं होना चाहिए। अरे राजनीति की बात नहीं होगी तो ऐसे आप दिन भर मांगते रहोगे। जो (अपशब्द) हिलाते थे वो राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। आप धर्म की बात नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमारे मुंह में जीभ काट ली जाती थी।