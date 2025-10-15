एमपी के 13 शहरों के लिए बना ‘जी-हब’: मुख्य सचिव संभालेंगे जिम्मा, तैयार होगा रोडमैप

शासन द्वारा जी-हब के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ हब भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर के लिए और इंदौर आर्थिक क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, खंडवा को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है।