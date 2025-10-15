एमपी के 13 शहरों के लिए बना ‘जी-हब’: मुख्य सचिव संभालेंगे जिम्मा, तैयार होगा रोडमैप

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके आर्थिक विकास को लेकर राज्य सरकार ने जी हब बनाया है। जिसके क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। यह कमेटी दोनों ही मेट्रोपॉलिटिन सिटी के अंतर्गत आने वाले शहरों के आर्थिक विकास की रणनीति तैयार होगी।
शासन द्वारा जी-हब के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ हब भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर के लिए और इंदौर आर्थिक क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, खंडवा को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है।
इस संचालन समिति में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, पर्यावरण, वन, गृह, उद्यम, लोक निर्माण, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को इस कमेटी सचिव बनाया गया है।
जी-हब क्रियान्वयन के लिए भोपाल आर्थिक क्षेत्र मे अध्यक्ष आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त-भोपाल एवं नर्मदापुरम, कलेक्टर-भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम एवं सीहोर और नगर निगम आयुक्त-भोपाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी- राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम एवं सीहोर समिति में सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को सदस्य-सचिव बनाया गया हैं।
जी-हब के क्रियान्वयन के लिए इंदौर आर्थिक क्षेत्र में अध्यक्ष आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त इंदौर एवं उज्जैन, जिला कलेक्टर-इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर एवं खंडवा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी-धार, खरगोन एवं शाजापुर सदस्य होंगे। साथ ही राज्य नीति आयोग के सदस्य को सचिव बनाया गया है।
