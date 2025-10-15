Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के 13 शहरों के लिए बना ‘जी-हब’: मुख्य सचिव संभालेंगे जिम्मा, तैयार होगा रोडमैप

MP News: मध्यप्रदेश के दो प्रमुख जिलों के साथ उनके आसपास के शहरों को विकसित करने की तैयारी है। जिसके लिए जी-हब का गठन किया गया है।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 15, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके आर्थिक विकास को लेकर राज्य सरकार ने जी हब बनाया है। जिसके क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। यह कमेटी दोनों ही मेट्रोपॉलिटिन सिटी के अंतर्गत आने वाले शहरों के आर्थिक विकास की रणनीति तैयार होगी।

ये 13 शहर ग्रोथ हब के रूप में होंगे विकसित

शासन द्वारा जी-हब के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों को ग्रोथ हब भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर के लिए और इंदौर आर्थिक क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, खंडवा को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है।

कमेटी में कई विभाग शामिल

इस संचालन समिति में मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, पर्यावरण, वन, गृह, उद्यम, लोक निर्माण, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को इस कमेटी सचिव बनाया गया है।

भोपाल के लिए आयुक्त नगरीय विकास होंगे अध्यक्ष

जी-हब क्रियान्वयन के लिए भोपाल आर्थिक क्षेत्र मे अध्यक्ष आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त-भोपाल एवं नर्मदापुरम, कलेक्टर-भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम एवं सीहोर और नगर निगम आयुक्त-भोपाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी- राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम एवं सीहोर समिति में सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को सदस्य-सचिव बनाया गया हैं।

भोपाल का जिम्मा इनके हाथों में

जी-हब के क्रियान्वयन के लिए इंदौर आर्थिक क्षेत्र में अध्यक्ष आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त इंदौर एवं उज्जैन, जिला कलेक्टर-इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर एवं खंडवा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी-धार, खरगोन एवं शाजापुर सदस्य होंगे। साथ ही राज्य नीति आयोग के सदस्य को सचिव बनाया गया है।

इनके हाथों में इंदौर की कमान

जी-हब क्रियान्वयन इंदौर आर्थिक क्षेत्र में अध्यक्ष आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त इंदौर एवं उज्जैन, जिला कलेक्टर-इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर एवं खंडवा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी-धार, खरगोन एवं शाजापुर सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी। यहां पर राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सचिव बनाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 13 शहरों के लिए बना ‘जी-हब’: मुख्य सचिव संभालेंगे जिम्मा, तैयार होगा रोडमैप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल गैस कांड की 899 टन जहरीली राख के निष्पादन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court decision on disposal of toxic ash from Bhopal gas tragedy
भोपाल

‘साइक्लोनिक सर्कुलेशन’ कराएगा तेज बारिश, 16,17,18,19 अक्टूबर को अलर्ट, IMD की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी के जंगलों की सेहत की कहानी, वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर की जुबानी, ‘चीता प्रोजेक्ट दिल के सबसे करीब’

Wildlife ke Asli hero episode 2
Patrika Special News

गेहूं का बोरा कंधों पर उठाकर कृषि मंत्री शिवराजसिंह के बंगले पर पहुंच गए जीतू पटवारी

Jitu Patwari reached Shivraj Singh's bungalow carrying sacks of wheat on his shoulders
भोपाल

24 घंटे के अंदर जमकर बरसेगा पानी, 18 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.