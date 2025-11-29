Gen-Z ने ‘IAS अफसर’ का पुतला गधे पर घुमाया, चप्पल-जूतों से की पिटाई

MP News: मध्यप्रदेश में IAS अफसर संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मणों समुदाय की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर दिन-प्रतिदिन विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) के सामने सैकड़ों की संख्या में GEN-Z ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया और जूते-चप्पलों से पिटाई की। इसके बाद पुतले को प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप जलाया गया।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पंडित आशीष शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि-आज हमने उनके पुतले को गधे पर बैठाकर पिटाई की है। यदि सरकार ने जल्द से जल्द संतोष वर्मा को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, तो GEN-Z खुद संतोष वर्मा को उनके घर से बाहर निकालकर इसी तरह गधे पर बैठाकर पूरे मध्यप्रदेश में जुलूस निकालेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर पूरे सवर्ण समाज में आक्रोश है, लेकिन भाजपा के ब्राह्मण नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या उनका जमीर खत्म हो गया है? जब एक समाज की बहन-बेटियों के सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है, तब भाजपा नेता सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? प्रदेश में ऐसी अभद्र मानसिकता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ IAS अधिकारी और नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।
Gen Z वह पीढ़ी है जो करीब 1997 से 2012 के बीच जन्मी है। ये पहली ऐसी जनरेशन मानी जाती है। जिसे बचपन से ही मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल-युग में पली बढ़ी है। Gen Z स्मार्टफोन, ऐप्स और इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ी सहजता से इस्तेमाल करते हैं। जिससे यह सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इसलिए इनके प्रदर्शन को Gen-Z प्रदर्शन कहा जाता है।
