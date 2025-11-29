Gen-Z ने ‘IAS अफसर’ का पुतला गधे पर घुमाया, चप्पल-जूतों से की पिटाई

MP News: मध्यप्रदेश में IAS अफसर संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मणों समुदाय की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर दिन-प्रतिदिन विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) के सामने सैकड़ों की संख्या में GEN-Z ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया और जूते-चप्पलों से पिटाई की। इसके बाद पुतले को प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप जलाया गया।



प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पंडित आशीष शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि-आज हमने उनके पुतले को गधे पर बैठाकर पिटाई की है। यदि सरकार ने जल्द से जल्द संतोष वर्मा को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, तो GEN-Z खुद संतोष वर्मा को उनके घर से बाहर निकालकर इसी तरह गधे पर बैठाकर पूरे मध्यप्रदेश में जुलूस निकालेंगे।