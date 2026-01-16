MP वालों को मिलेगी ‘सरकारी नौकरी’, 1100 पदों पर निकली भर्तियां; 17 से शुरु होंगे आवेदन

फोटो- एआई जनरेटेड
MP News: मध्यप्रदेश के रहने वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में 1100 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन सभी पदों के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें केवल मध्यप्रदेश के निवासियों को ही मौका मिलेगा।
नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत 17 जनवरी से होगी। जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। इसी को लेकर 27 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कि दो शिफ्टों में चलेगी। पहले सत्र की शुरुआत सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर 11 बजे तो दूसरी शिफ्ट दोपहर ढाई बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक होगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एग्जाम में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सामान्य, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा।
इस बार दो प्रकार की भर्तियां की जाएंगी। जिसमें सीधी और और सीधी भर्ती बैकलॉग के पद शामिल होंगे। नियामनुसार, गणित-ड्राइंग समेत कई ट्रेडों में पदों को भरा जाएगा। सामान्य वर्ग के परीक्षा शुल्क पांच सौ रुपए, एससी-एसटी, ओबीसी और EWS के लिए 250 रुपए तय की गई है। साथ ही कियोस्क के लिए 60 रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे।
