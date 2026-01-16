MP वालों को मिलेगी ‘सरकारी नौकरी’, 1100 पदों पर निकली भर्तियां; 17 से शुरु होंगे आवेदन

नोटिस के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत 17 जनवरी से होगी। जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। इसी को लेकर 27 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कि दो शिफ्टों में चलेगी। पहले सत्र की शुरुआत सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर 11 बजे तो दूसरी शिफ्ट दोपहर ढाई बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक होगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एग्जाम में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सामान्य, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा।