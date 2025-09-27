Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सरकार की नजर, सभी अवकाश दोबारा होंगे रिव्यू

MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सरकार दोबारा पुर्नविचार करेगी। इसके लिए समिति का गठन भी किया जा चुका है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 27, 2025

bhopal news

MP News: मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश पर सरकार की नजर है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है। जो कि सरकारी दफ्तर, निगम मंडल और दूसरे संस्थानों के सभी प्रकार के अवकाशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों का अवकाश तय होगा।

दरअसल, एक महीने पहले गणेश चतुर्थी के पहले हुई मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश का नए सिरे से तय किया जाएंगे। उसी दौरान गणेश चतुर्थी को भी सामान्य अवकाश घोषित किया गया था।

समिति का गठन हुआ

सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग न एक समिति का गठन किया था। जानकारी के अनुसार, त्योहारों के दौरान किसी वर्ग विशेष को छुट्टी देने और धार्मिक आधार पर छुट्टी तय करने का फैसला समिति ले सकती है। साथ ही दीपावली, नवरात्रि, क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों के आधार पर छुट्टी तय की जा सकती है।

समिति में इन विभागों के अफसर शामिल

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गठित समिति में चार विभागों के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। जिसमें वित्त, राजस्व, गृह और एक वरिष्ठ आईएएस अफसर शामिल हैं। हालांकि, समिति में अपर मुख्य सचिव स्तर के ही अफसरों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की समिति के समन्वयक की जिम्मेदारी संजय कुमार शुक्ल के पास है।

इस समिति में अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों को शामिल किया गया है। इसमें समिति के समन्वयक की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी वर्तमान में संजय कुमार शुक्ल निभा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 05:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सरकार की नजर, सभी अवकाश दोबारा होंगे रिव्यू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.