सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सरकार की नजर, सभी अवकाश दोबारा होंगे रिव्यू

MP News: मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश पर सरकार की नजर है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है। जो कि सरकारी दफ्तर, निगम मंडल और दूसरे संस्थानों के सभी प्रकार के अवकाशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों का अवकाश तय होगा।
दरअसल, एक महीने पहले गणेश चतुर्थी के पहले हुई मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश का नए सिरे से तय किया जाएंगे। उसी दौरान गणेश चतुर्थी को भी सामान्य अवकाश घोषित किया गया था।
सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग न एक समिति का गठन किया था। जानकारी के अनुसार, त्योहारों के दौरान किसी वर्ग विशेष को छुट्टी देने और धार्मिक आधार पर छुट्टी तय करने का फैसला समिति ले सकती है। साथ ही दीपावली, नवरात्रि, क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों के आधार पर छुट्टी तय की जा सकती है।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गठित समिति में चार विभागों के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। जिसमें वित्त, राजस्व, गृह और एक वरिष्ठ आईएएस अफसर शामिल हैं। हालांकि, समिति में अपर मुख्य सचिव स्तर के ही अफसरों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की समिति के समन्वयक की जिम्मेदारी संजय कुमार शुक्ल के पास है।
