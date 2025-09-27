सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर सरकार की नजर, सभी अवकाश दोबारा होंगे रिव्यू

MP News: मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश पर सरकार की नजर है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है। जो कि सरकारी दफ्तर, निगम मंडल और दूसरे संस्थानों के सभी प्रकार के अवकाशों की समीक्षा करेगी। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों का अवकाश तय होगा।



दरअसल, एक महीने पहले गणेश चतुर्थी के पहले हुई मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश का नए सिरे से तय किया जाएंगे। उसी दौरान गणेश चतुर्थी को भी सामान्य अवकाश घोषित किया गया था।