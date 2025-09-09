एमपी सरकार लेगी 4 हजार करोड़ का कर्ज, लाड़ली बहना जैसी योजनाओं का होगा भुगतान

इस वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने कई बार कर्ज ले चुकी है। इस वित्तीय वर्ष कुल कर्ज 31, 900 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं, राज्य पर कुल बकाया कर्ज की राशि बढ़कर 4,53,640.27 करोड़ हो जाएगी। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति अनुसार, सरकार पर कुल 4,21,740.27 करोड़ रुपए का कर्ज था।



इधर, सरकार के द्वारा हवाला दिया जाता है कि कर्ज लोन लिमिट के अंदर ही लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष साल 2023-24 में सरकार के द्वारा 12,487.78 करोड़ के राजस्व अधिशेष में थी। उस वर्ष सरकार की कुल आमदनी 2,34,026.05 करोड़ और खर्च 2,21,538.27 करोड़ था।