एमपी सरकार ने नवरात्र पर लिया 3 हजार करोड़ का कर्ज

दरअसल, मंगलवार को सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 18 साल के लिए के ऑक्सन प्रक्रिया की है। दूसरा कर्ज सरकार के द्वारा 1500 करोड़ का लोन 21 साल के लिए लिया जा रहा है। दोनों ही कर्ज 3 हजार करोड़ रुपए के हैं। ये कर्ज लेने के बाद सरकार के ऊपर 456640.27 करोड़ रुपए तक का कर्ज हो जाएगा। इस चालू वित्तीय वर्ष कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 34900 करोड़ तक पहुंच गया है।