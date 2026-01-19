एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 35 लाख तक का कैशलेस बीमा, बजट में मिल सकती है मंजूरी

मोहन सरकार राज्य में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए कैशलेस बीमा योजना की शुरुआत कर सकती है। जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख तक का कवर दिया जाएगा। इस योजना से 5 से अधिक कर्मचारियों और 5 लाख के करीब पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। जिसमें कर्मचारी के साथ-साथ उसके परिवार को भी लाभ मिल सकेगा।