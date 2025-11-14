एमपी के ’16 शहरों’ की ग्राम पंचायतों बनेंगे ‘हाउसिंग प्रोजेक्ट’, जल्द मिलेगी मंजूरी

MP News: मध्यप्रदेश के बड़े शहरों से लगी हुई ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिसमें पंचायतों को भी अधिकार मिलेगा कि वह हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम समेत दूसरे आवासीय प्रोजेक्टों पर काम कर सकें। इस प्लान को मंजूरी मिलने से न केवल ग्राम पंचायतों को विकास होगा, बल्कि आर्थिक मजबूती भी आएगी।