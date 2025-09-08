एमपी में AI से पैदा होंगी ‘बछिया’, पशुपालकों को मिलेगी 14 लाख तक की सब्सिडी

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना के तहत 25 दुधारू की पशुओं की एक यूनिट स्थापित करने के लिए 42 लाख रुपए तक का लोन सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। इसमें एससी-एसटी वर्ग को 33 फीसदी (करीब 14 लाख), सामान्य और ओबीसी वर्ग को 25 फीसदी (करीब 10 लाख) की सब्सिडी मिलेगी। ये योजना खासकर उन किसानों या पशुपालकों के लिए हैं। जो कि डेयरी क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं। उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा।