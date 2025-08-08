एमपी के 10 संभागों के लिए IAS अफसर बनाए गए प्रभारी, करेंगे जिलों की मॉनिटरिंग

राज्य सरकार की सभी तरह की योजनाओं और मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कामों की मॉनिटरिग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए आदेश जारी होने के बाद कई नए अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि, मोहन सरकार ने संभागीय स्तर पर समीक्षा के लिए सवा साल पहले अफसरों की तैनाती की थी। इसमें से कई अपर मुख्य सचिव रिटायर हो चुके हैं। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बाद संभागों का आवंटन प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों को नए सिरे से किया गया है।