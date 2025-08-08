एमपी के 10 संभागों के लिए IAS अफसर बनाए गए प्रभारी, करेंगे जिलों की मॉनिटरिंग

MP News: मध्य प्रदेश राज्य शासन की ओर से आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये सभी अफसर संभागीय स्तर पर विकास कार्यों और योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि, पहले भी संभागीय स्तर पर अफसरों को तैनात किया गया था। मगर, कई अफसर रिटायर हो गए।
राज्य सरकार की सभी तरह की योजनाओं और मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कामों की मॉनिटरिग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए आदेश जारी होने के बाद कई नए अफसरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि, मोहन सरकार ने संभागीय स्तर पर समीक्षा के लिए सवा साल पहले अफसरों की तैनाती की थी। इसमें से कई अपर मुख्य सचिव रिटायर हो चुके हैं। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बाद संभागों का आवंटन प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों को नए सिरे से किया गया है।
डॉ. राजेश राजौरा को उज्जैन, शिवशेखर शुक्ला शहडोल, नीरज मंडलोई नर्मदापुरम, अनुपम राजन इंदौर, संजय कुमार शुक्ल भोपाल, रश्मि अरुण शमी रीवा, दीपाली रस्तोगी सागर, अशोक बर्णवाल ग्वालियर, मनु श्रीवास्तव चम्बल, संजय दुबे जबलपुर को इन संभागों का प्रभार सौंपा गया है।
संभाग स्तरीय पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कराना होगा। अगर जिले में राज्य स्तर के बीच समन्वय कराकर निराकरण करना। हर महीने अफसरों को वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी। साथ ही जिलों में चिन्हित प्रमुख योजनाओं, परियोजाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और सुपरविजन तय करना होगा।