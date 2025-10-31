Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये ‘विधायक’ बन सकता है ‘उपमुख्यमंत्री’, पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान

MP News: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 31, 2025

jitu patwari

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने संकेत दिए है कि अगर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।

कौन होगा डिप्टी सीएम

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम आरिफ मसूद हो सकते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब जीतू पटवारी ने यह बयान दिया। तब आरिफ मसूद के बगल में ही के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठे थे। हालांकि, डिप्टी सीएम की बात पर आरिफ मसूद पहले मुस्कुराए और फिर हाथ जोड़ने लगे। वहां मौजूदा जनता ने भी जोरों-शोरों से तालियां बजाईं।

दरअसल, यह बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जश्न तहरीके आजादी याद करो उलमा की कुर्बानी" कार्यक्रम में दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये ‘विधायक’ बन सकता है ‘उपमुख्यमंत्री’, पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के वरिष्ठ आईपीएस को बड़ा दायित्व, सरकार ने एक साल बढ़ा दिया कार्यकाल

Tenure of senior IPS officer from MP extended by one year
भोपाल

एमपी में ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर होंगे तीन बड़े कार्यक्रम, इन सिंगरों को सुनने का मौका मिलेगा

mp news
भोपाल

आ रहा खतरनाक ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 1-2-3-4 नवंबर को जमकर गिरेगा पानी, IMD अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी में टूटेगा सालों पुराना ‘जर्जर पुल’, BDA बनाएगा नया पुल, ली जा रही जमीन

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

1 लाख विवादित ‘खसरे’ होंगे ऑनलाइन, आसानी से मिलेगा लैंड रिकॉर्ड

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.