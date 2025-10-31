एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये ‘विधायक’ बन सकता है ‘उपमुख्यमंत्री’, पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने संकेत दिए है कि अगर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम आरिफ मसूद हो सकते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब जीतू पटवारी ने यह बयान दिया। तब आरिफ मसूद के बगल में ही के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी बैठे थे। हालांकि, डिप्टी सीएम की बात पर आरिफ मसूद पहले मुस्कुराए और फिर हाथ जोड़ने लगे। वहां मौजूदा जनता ने भी जोरों-शोरों से तालियां बजाईं।
दरअसल, यह बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जश्न तहरीके आजादी याद करो उलमा की कुर्बानी" कार्यक्रम में दिया।
