पुलिस की खैर नहीं…बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान, PHQ में भी नो एंट्री

यदि बिना हेलमेट पुलिकर्मी गेट पर पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अफसरों ने पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग पॉइंट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। ये पहला ऐसा मौका होगा जब पुलिस वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।



दरअसल, 30 सितंबर को एडीजी पीटीआरआई की ओर से हेलमेट पहनने के निर्देश दिए गए थे। इसके छठवें दिन भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 79 हजार रुपए वसूले गए। जो कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।



