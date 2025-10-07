Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पुलिस की खैर नहीं…बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान, PHQ में भी नो एंट्री

MP News: मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग अब सख्ती बरतने के मूड में आ गया है। बिना हेलमेट वाले पुलिसकर्मियों पर चालानी कार्रवाई होगी।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 07, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में अब कोई भी दोपहिया पुलिसकर्मी चालक बिना हेलमेट के एंट्री नहीं कर पाएगा। बीते दिनों, विभाग के द्वारा हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटने के निर्देश दिए थे। पीएचक्यू के गेट नंबर दो से बिना हेलमेट वाले पुलिसकर्मियों को एंट्री नहीं मिलेगी।

बिना हेलमेट पहुंचे तो चालानी कार्रवाई होगी

यदि बिना हेलमेट पुलिकर्मी गेट पर पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अफसरों ने पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग पॉइंट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। ये पहला ऐसा मौका होगा जब पुलिस वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।

दरअसल, 30 सितंबर को एडीजी पीटीआरआई की ओर से हेलमेट पहनने के निर्देश दिए गए थे। इसके छठवें दिन भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 79 हजार रुपए वसूले गए। जो कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

07 Oct 2025 01:56 pm

Published on:

07 Oct 2025 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पुलिस की खैर नहीं…बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान, PHQ में भी नो एंट्री

बड़ी खबरें

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में बढ़ता जा रहा जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

Case of children dying from poisonous syrup in MP reaches the Supreme Court
भोपाल

पाकिस्तान जाएगी एमपी के इतिहासविदों और विद्यार्थियों की टीम, ये है वजह

Madhya Pradesh news
भोपाल

एमपी में बिजली कंपनियों का खेल, बढ़ाकर दे रहे बिल, गलत बिलिंग का हुआ खुलासा

Electricity Bill
भोपाल

रात 10 बजे बाद घरों से बाहर नहीं जाना चाहतीं 80% महिलाएं, Night Culture पर क्या बोलीं…

Bhopal City
भोपाल

चांदी के बोलने वाले सिक्के की डिमांड हाई, जानें 5 से 100 ग्राम तक के सिक्कों का भाव

Gold Silver Rate Today
भोपाल
