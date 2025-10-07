पुलिस की खैर नहीं…बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान, PHQ में भी नो एंट्री

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में अब कोई भी दोपहिया पुलिसकर्मी चालक बिना हेलमेट के एंट्री नहीं कर पाएगा। बीते दिनों, विभाग के द्वारा हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटने के निर्देश दिए थे। पीएचक्यू के गेट नंबर दो से बिना हेलमेट वाले पुलिसकर्मियों को एंट्री नहीं मिलेगी।
यदि बिना हेलमेट पुलिकर्मी गेट पर पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अफसरों ने पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग पॉइंट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। ये पहला ऐसा मौका होगा जब पुलिस वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
दरअसल, 30 सितंबर को एडीजी पीटीआरआई की ओर से हेलमेट पहनने के निर्देश दिए गए थे। इसके छठवें दिन भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 79 हजार रुपए वसूले गए। जो कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
