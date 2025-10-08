अगर पश्चिमी बायपास बना तो डूब जाएंगे शहर के ये चार गांव !

पश्चिमी बायपास निर्माण से कई गांवों ने खुद के डूब में आने की आशंका जताई है। यहां बताया कि प्रस्तावित बायपास में कोलांस नदी व उसके सहायक नालों का पानी पीछे आने की स्थिति बनेगी। टीलाखेड़ी, शाइस्ता खेड़ी, बारबाखेड़ी व सीहोर जिले का कुलाश गांव में ये पानी आने की आशंका है। इसके पीछे तथ्य ये हैं कि जब भदभदा डेम के गेट खोलने की जरूरत पड़ती है उस समय कोलांस नदी का बैंक वाटर इन गांवों में पहुंचता है। कई घर डूब में आते हैं। पश्चिमी बाइपास बनता है तो बैंक वाटर की स्थिति बढ़ेगी।