सुरेश पचौरी की पत्नी की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हुए कमलनाथ, तस्वीरें आईं सामने

MP News: बीते दिनों पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मध्यप्रदेश में सरकार गिराने को लेकर हुई बयानबाजी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की पत्नी सुपर्णा पचौरी की रिटायरमेंट पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नजर आए।



दरअसल, बीते 28 अगस्त को दिल्ली स्थित होटल अशोका में एक समारोह में पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, सीएम डॉ मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह, प्रमोद कृष्णम समेत कई बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। अब इसकी तस्वीरें सामने आई हैं।



बता दें कि, सुरेश पचौरी की पत्नी सुपर्णा पचौरी केन्द्रीय पशुपालन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुई हैं। वह वित्त सलाहकार भी रह चुकीं हैं।