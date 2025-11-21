एमपी में EOW की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी गुप्ता के ठिकानों से अहम दस्तावेज बरामद

अफसरों के द्वारा दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। EOW ने एक महीने पहले ही कारोबारी दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुप्ता की दो कंपनियों – मेसर्स डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्द किया था। आरोपी कारोबारी ने निवेशकों को ऊंचा रिटर्न देने का लालच देकर फर्जी तरीके से 35.37 करोड़ रुपए जमा करवाए और बाद में पैसा लौटाया और न ही कोई रिटर्न दिया।

