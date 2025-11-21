Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में EOW की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी गुप्ता के ठिकानों से अहम दस्तावेज बरामद

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के दफ्तर और घर में छापेमार कार्रवाई की।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 21, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के दफ्तर और घर में छापेमार कार्रवाई की। शुक्रवार की सुबह दो अलग-अलग टीमें उनके एमपी नगर-जोन 2 स्थित ऑफिस और चूना भट्टी स्थित घर में पहुंची। जिसमें बड़ी संख्या में चेकबुक और रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं।

अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे

अफसरों के द्वारा दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। EOW ने एक महीने पहले ही कारोबारी दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुप्ता की दो कंपनियों – मेसर्स डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्द किया था। आरोपी कारोबारी ने निवेशकों को ऊंचा रिटर्न देने का लालच देकर फर्जी तरीके से 35.37 करोड़ रुपए जमा करवाए और बाद में पैसा लौटाया और न ही कोई रिटर्न दिया।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 02:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में EOW की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी गुप्ता के ठिकानों से अहम दस्तावेज बरामद

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

