लिव-इन में रह रही मॉडल को अस्पताल छोड़कर भागा बॉयफ्रेंड: संदिग्ध हालत में मौत, प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक मॉडल का बॉयफ्रेंड सोमवार की सुबह एक अस्पताल में उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया। जिसके बाद डॉक्टर ने युवती की मौत की सूचना पुलिस को दी।



पुलिस के मुताबिक, छात्रा कॉलेज की पढ़ाई की छोड़कर मॉडलिंग कर रही थी। उसके साथ वह कैफे में काम करती थी। वह कासिम नाम के युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी। अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी गई है।