एमपी यूथ कांग्रेस ने हैशटैग में लिख दिया ‘इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान’, मचा सियासी बवाल

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हर समय पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। चाहे फिर ऑपरेशन सिंदूर के विरोध की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो। उनकी ये मानसिकता आज मप्र यूथ कांग्रेस के ट्वीट के माध्यम से प्रकट हो गई।