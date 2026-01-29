सर्द मौसम ने किया किसानों पर वार, फसलें तबाह… किसान की आत्महत्या के बाद फसलों का सर्वे शुरू

MP Weather Attack on MP Farmers: प्रदेश का मौसम एक बार फिर शुष्क होने लगा है। उारी भारत में हुई बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं से ठंडक का असर बढ़ गया है। बुधवार को कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी कम रहा। ग्वालियर में दिन का तापमान घटकर 16 डिग्री के आसपास पहुंच गया। भोपाल में भी मंगलवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 4.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। दिन में भी कोल्ड-डे जैसे हालात बने रहे।