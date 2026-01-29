सर्द मौसम ने किया किसानों पर वार, फसलें तबाह… किसान की आत्महत्या के बाद फसलों का सर्वे शुरू

MP Weather Attack on MP Farmers Crops Destroyed(Photo:patrika Burhanpur)
MP Weather Attack on MP Farmers: प्रदेश का मौसम एक बार फिर शुष्क होने लगा है। उारी भारत में हुई बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं से ठंडक का असर बढ़ गया है। बुधवार को कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी कम रहा। ग्वालियर में दिन का तापमान घटकर 16 डिग्री के आसपास पहुंच गया। भोपाल में भी मंगलवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 4.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। दिन में भी कोल्ड-डे जैसे हालात बने रहे।
एमपीमें अगले तीन दिनों तक रात के तापमान में ठंड का असर बना रह सकता है और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना (MP Weather Update) है। वहीं 31 जनवरी के आसपास मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञानी वी.एस. यादव के अनुसार, 30 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी या 1 फरवरी के आसपास बादल छाने की स्थिति बन सकती है।
आंधी, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बुरहानपुर में केला, मक्का की फसल प्रभावित हुई, खंडवा जिले में 45 से 55 हजार हेटेयर गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। करीब 15 हजार हेक्टेयर में चना भी प्रभावित हुआ है। उज्जैन जिले की माकड़ौन तहसील के 20 से अधिक गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान की सूचना है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन को आकलन करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व, कृषि- उद्यानिकी विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर सर्वे शुरू कर दिया है।
माकड़ौन थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा जमुनिया में 30 वर्षीय किसान पंकज मालवीय ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया, वह कर्ज और फसल नुकसान से तनाव में था। हाल ही में मावठे, आंधी-ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बिछ जाने के बाद और परेशान हो गया। आत्महत्या से पहले उसने मोबाइल पर फसल नुकसान की तस्वीरें साझा कीं। विधायक महेश परमार ने परिजनों से मुलाकात की, क्र50 लाख मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
