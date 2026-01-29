एम्स भोपाल में चेन स्नेचिंग करने वाला निकला नर्सिंग छात्र, गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए की वारदात

AIIMS Bhopal Chain Snatching Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एम्स अस्पताल में बीते दिन लिफ्ट के अंदर महिला कर्मचारी का मंगलसूत्र लूटकर भागने वाले युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। इस मामले में बागसेवनिया पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया आरोपी नर्सिंग का तीसरे वर्ष का छात्र है। पुलिस जांच में पचा चला है कि, आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करने, मेट्रो शहर के महंगे खर्चों और दोस्तों से लिया उधार चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने मंगलसूत्र एक सुनार को बेच दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद करते हुए सुनार को भी आरोपी बनाया है।