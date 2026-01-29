29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रन-वे पैड हुआ चौड़ा, एमपी के इस एयरपोर्ट से उड़ेंगी ‘इंटरनेशनल फ्लाइट’

MP News: इंटरनेशनल रूट पर आमतौर पर बड़े बोइंग एवं जंबो विमान का संचालन होता है। बड़े विमानों को टेकआफ करते समय अधिक चौड़े रन-वे की जरूरत होती है...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 29, 2026

Bhopal airport

Bhopal airport प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: विदेशों की हवाई यात्रा में राष्ट्रपति और पीएम जिस अत्याधुनिक विमान बोइंग-777 में सफर करते हैं, वह अब भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हो सकेगा। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसके लिए रन-वे टर्न पैड को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया है। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसी साल मार्च में टर्नपैड चौड़ा करने की स्वीकृति दी थी। अब काम पूरा हो गया है। इस काम पर अथारिटी ने करीब सात करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे भविष्य में भोपाल से संभावित इंटरनेशनल उड़ानों की राह भी आसान हो गई है।

चौड़े रन-वे की जरूरत

इंटरनेशनल रूट पर आमतौर पर बड़े बोइंग एवं जंबो विमान का संचालन होता है। बड़े विमानों को टेकआफ करते समय अधिक चौड़े रन-वे की जरूरत होती है। तकनीकी भाषा में इसे टर्नपैड कहा जाता है, यानी विमान मोड़ते समय रन-वे की चौड़ाई वाला हिस्सा ही टर्न पैड कहलाता है। एयरपोर्ट अथारिटी ने वर्तमान रन-वे के टेकआफ प्वाइंट के आसपास के हिस्से पर नया टर्न पैड विकसित किया है।

रन-वे टर्न पेड को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके लिए परीक्षण भी किया गया जो सफल रहा। अब बड़े विमान आसानी से लैंड एवं टेकआफ हो सकेंगे।- रामजी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर

ग्लाइड पथ की दिशा बदलनी पड़ी

टर्न पैड चौड़ा करने के साथ ही इंस्ट्रूमेंट लेडिंग सिस्टम (आइएलएस) को शिफ्ट कर दिया गया है। आइएलएस के साथ ही ग्लाइड पाथ की दिशा भी बदल दी गई है, इससे कम दृश्यता होने एवं खराब मौसम में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में मदद मिल रही है।

टर्न पैड का काम देखने एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की एक टीम विशेष विमान से भोपाल पहुंची थी। टीम ने विशेष विमान को टर्न पैड से टेकआफ किया, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। टीम ने आइएलएस की दिशा की जांच भी की।

ये भी पढ़ें

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रन-वे पैड हुआ चौड़ा, एमपी के इस एयरपोर्ट से उड़ेंगी ‘इंटरनेशनल फ्लाइट’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां जमीन के नीचे दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, शुरू हो रहा है सबसे चुनौतीपूर्ण ‘रैंप’ का काम

Bhopal Metro
भोपाल

लोकसभा चुनाव में खाई चोट, तब अजित पवार ने क्यों किया था मामा शिवराज सिंह चौहान को फोन….

Ajit Pawar call to shivraj singh chouhan why
भोपाल

एमपी के ‘122 क्षेत्रों’ में बढ़े जमीनों के रेट, तय होंगे डेवलपमेंट चार्ज

Land rates
भोपाल

एम्स भोपाल में चेन स्नेचिंग करने वाला निकला नर्सिंग छात्र, गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए की वारदात

AIIMS Bhopal Chain Snatching Case
भोपाल

सर्द मौसम ने किया किसानों पर वार, फसलें तबाह… किसान की आत्महत्या के बाद फसलों का सर्वे शुरू

MP Weather Attack on MP Farmers Crops Destroyed
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.