रन-वे पैड हुआ चौड़ा, एमपी के इस एयरपोर्ट से उड़ेंगी ‘इंटरनेशनल फ्लाइट’

MP News: विदेशों की हवाई यात्रा में राष्ट्रपति और पीएम जिस अत्याधुनिक विमान बोइंग-777 में सफर करते हैं, वह अब भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हो सकेगा। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसके लिए रन-वे टर्न पैड को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया है। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसी साल मार्च में टर्नपैड चौड़ा करने की स्वीकृति दी थी। अब काम पूरा हो गया है। इस काम पर अथारिटी ने करीब सात करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे भविष्य में भोपाल से संभावित इंटरनेशनल उड़ानों की राह भी आसान हो गई है।