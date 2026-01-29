रन-वे पैड हुआ चौड़ा, एमपी के इस एयरपोर्ट से उड़ेंगी ‘इंटरनेशनल फ्लाइट’

Bhopal airport प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
MP News: विदेशों की हवाई यात्रा में राष्ट्रपति और पीएम जिस अत्याधुनिक विमान बोइंग-777 में सफर करते हैं, वह अब भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हो सकेगा। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसके लिए रन-वे टर्न पैड को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया है। एयरपोर्ट अथारिटी ने इसी साल मार्च में टर्नपैड चौड़ा करने की स्वीकृति दी थी। अब काम पूरा हो गया है। इस काम पर अथारिटी ने करीब सात करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे भविष्य में भोपाल से संभावित इंटरनेशनल उड़ानों की राह भी आसान हो गई है।
इंटरनेशनल रूट पर आमतौर पर बड़े बोइंग एवं जंबो विमान का संचालन होता है। बड़े विमानों को टेकआफ करते समय अधिक चौड़े रन-वे की जरूरत होती है। तकनीकी भाषा में इसे टर्नपैड कहा जाता है, यानी विमान मोड़ते समय रन-वे की चौड़ाई वाला हिस्सा ही टर्न पैड कहलाता है। एयरपोर्ट अथारिटी ने वर्तमान रन-वे के टेकआफ प्वाइंट के आसपास के हिस्से पर नया टर्न पैड विकसित किया है।
रन-वे टर्न पेड को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके लिए परीक्षण भी किया गया जो सफल रहा। अब बड़े विमान आसानी से लैंड एवं टेकआफ हो सकेंगे।- रामजी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर
टर्न पैड चौड़ा करने के साथ ही इंस्ट्रूमेंट लेडिंग सिस्टम (आइएलएस) को शिफ्ट कर दिया गया है। आइएलएस के साथ ही ग्लाइड पाथ की दिशा भी बदल दी गई है, इससे कम दृश्यता होने एवं खराब मौसम में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग में मदद मिल रही है।
टर्न पैड का काम देखने एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की एक टीम विशेष विमान से भोपाल पहुंची थी। टीम ने विशेष विमान को टर्न पैड से टेकआफ किया, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। टीम ने आइएलएस की दिशा की जांच भी की।
