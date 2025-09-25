एयरपोर्ट में वीआईपी ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार की हार्ट अटैक से मौत

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ दिनेश साहू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत की ड्यूटी पर एयरपोर्ट में तैनात थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द उठा और वह जमीन पर गिर पड़े।
दरअसल, गुरुवार की दोपहर पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत 12.45 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट के लिए रवाना हुई थी। उनकी लाइजनिंग के लिए नायब तहसीलदार दिनेश साहू को लॉयजन ऑफिसर बनाया गया था। जिसके चलते वह राजाभोज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।
दिनेश साहू का प्रमोशन राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के रूप में दो साल पहले हुआ था। यहां से उन्हें टीकमगढ़ में पदस्थ किया था। उसके बाद फिर भोपाल ट्रांसफर किया गया था। गोविंदपुरा तहसील पर उन्हें नायब तहसीलदार के रूप में तैनात किया गया था।