एयरपोर्ट में वीआईपी ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार की हार्ट अटैक से मौत

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ दिनेश साहू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत की ड्यूटी पर एयरपोर्ट में तैनात थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द उठा और वह जमीन पर गिर पड़े।



दरअसल, गुरुवार की दोपहर पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत 12.45 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट के लिए रवाना हुई थी। उनकी लाइजनिंग के लिए नायब तहसीलदार दिनेश साहू को लॉयजन ऑफिसर बनाया गया था। जिसके चलते वह राजाभोज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।