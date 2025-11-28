भोपाल में बिना ‘परमिशन’ नहीं कटेंगे ‘पेड़’, नियम तोड़ने पर होगी ‘जेल’

कोलार इलाके में सीएम इंफ्रा के तहत बनाई जा रही सीसी रोड के काम में लापरवाही बरती गई। जानकारी सही नहीं दिए जाने पर जोन नंबर 18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) मनीष सिंह एवं उपयंत्री (यांत्रिक) हर्षदीप सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, कार्यपालन यंत्री कोलार एस.के. राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग की जांच कराई जाए।



दरअसल, नगर निगम आयुक्त ने गुरुवार को आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक ली थी। जिसमें यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नाराजगी जताई गई और कार्यों में सुधार लाने के लिए वेतन काटने के निर्देश दिए गए।