एमपी के 6 राजनीतिक दलों को डी-लिस्ट करने का नोटिस, देना होगा जवाब

MP News: चुनाव आयोग ने हाल ही में मध्यप्रदेश के 38 राजनीतिक दलों को डी लिस्ट किया था। अब चुनाव आयोग के द्वारा 6 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस सौंपा गया था। यह कार्रवाई 2019 से अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ने और पिछले तीन साल का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के मामले में की गई है। इन दलों को 8 अक्टूबर तक जवाब देना और 13 अक्टूबर सुनवाई में मौजूद रहना होगा।
चुनाव आयोग ने सितंबर महीने में राजनीतिक दलों को डी लिस्ट करने की कार्रवाई की है। जिन पार्टियों अभी नोटिस मिले हैं। उनमें किसान राज पार्टी, समान आदमी समान पार्टी, समता विकास पार्टी, श्री जनता पार्टी, अधिकार विकास पार्टी और दलित विकास पार्टी शामिल है। इन पार्टियों के द्वारा साल 2019 से अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा गया और न ही ऑडिट रिपोर्ट सौंपी गई है।
चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। 13 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। सभी दलों को जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 29 ए के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। आयोग की ओर से पार्टियों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया गया है।
चुनाव आयोग के द्वारा आदिजन मुक्ति सेना फर्स्ट फ्लोर दुर्गेश विहार जेके रोड भोपाल, अद्वैत इशावश्यम कांग्रेस गुरु अय्यान्वरी आश्रम रीवा नाका मैहर, अखिल भारतीय जन मोर्चा प्रतापनगर भानपुर भोपाल, आल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी साकेत नगर भोपाल, बहुजन संघर्ष दल लक्ष्मणपुरा लश्कर ग्वालियर, भारतीय नवयुवक पार्टी लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल नया सराफा ग्वालियर, भारतीय अपना अधिकार पार्टी ग्वालियर, भारतीय जनयुग पार्टी हीरा नगर लश्कर ग्वालियर, भारतीय सामाजिक एकता पार्टी ग्राम नंदोरा रायसेन, भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट बामन नगर सतना, बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी पन्ना दलों को नोटिस दिया गया था।
