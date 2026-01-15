एमपी में अब वॉटर सैंपल की ‘जियो टैगिंग’, ऑनलाइन होगी रिपोर्ट

सैंपल लेने वाले अमले को जियो टैग फोटो मोबाइल ऐप से अपलोड करना होगा। इसी प्रकार रिपोर्ट भी लैब से ऑनलाइन ही जारी करनी होगी। पूरी रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम से ही होगी। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि पानी की टंकी की सफाई के बाद जियो टैग फोटो अपलोड करना होगा। इससे डेटा हर समय ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। ऐसे में सह्रश्वलाई व्यवस्था की मॉनीटरिंग आसान और सख्त होगी। आयुक्त के अनुसार, पूरे प्रदेश में जलप्रदाय और सीवेज पाइपलाइनों के सुधार का कार्य जारी है। निकायों को ऑनबोर्ड कर उनके लॉगिन बनाए हैं। इससे लिए अमले को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं।