NSUI के पूर्व अध्यक्ष ने खुलवाए फर्जी खाते, बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा, एमपी साइबर सेल अलर्ट

MP News: राजधानी भोपाल के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले और विवि में ही एनएसयूआइ का पूर्व अध्यक्ष अमन कुमार म्यूल खातों का सरगना निकला है। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने खुलासा किया है। शुरुआती जांच में पता चला है अमन ने साथियों के साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर भारतीय डाक भुगतान बैंक के 250 से ज्यादा खाते खुलवाए। इनका इस्तेमाल साइबर ठगी (Cyber Fruad) के लिए किया जाता था। अमन बिहार के गोपालपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मप्र स्टेट साइबर सेल प्रणय नागवंशी के अनुसार आरोपित मप्र में भी रहा है, इसलिए यहां भी पड़ताल की जाएगी।