NSUI के पूर्व अध्यक्ष ने खुलवाए फर्जी खाते, बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा, एमपी साइबर सेल अलर्ट

MP News Fake Bank Accounts Big Revealed of Bihar police
MP News: राजधानी भोपाल के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले और विवि में ही एनएसयूआइ का पूर्व अध्यक्ष अमन कुमार म्यूल खातों का सरगना निकला है। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने खुलासा किया है। शुरुआती जांच में पता चला है अमन ने साथियों के साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर भारतीय डाक भुगतान बैंक के 250 से ज्यादा खाते खुलवाए। इनका इस्तेमाल साइबर ठगी (Cyber Fruad) के लिए किया जाता था। अमन बिहार के गोपालपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मप्र स्टेट साइबर सेल प्रणय नागवंशी के अनुसार आरोपित मप्र में भी रहा है, इसलिए यहां भी पड़ताल की जाएगी।
पुलिस (Bihar Police) की जांच में सामने आया है कि तीन दोस्तों ने मिलकर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाए। इसमें अमन का एक करीबी दोस्त इरशाद भी है। इरशाद की दोस्ती पाकिस्तान में रह रहे अरशद से भी है। इन्हीं तीनों दोस्तों ने मिलकर ज्यादातर मोतिहारी के लोगों के नाम से खाते खुलवाए। अमन ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती इरशाद से हुई थी। उसी ने उसे खाते उपलब्ध करवाने पर पैसे देने का लालच दिया था।
म्यूल खातों का नेटवर्क (Network of mule accounts) संचालित होता था। खाता खुलवाने, ठगों को बेचने का काम किया जाता था। पुलिस को जिन खातों की जानकारी मिली है, उनमें करीब तीन करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन-देन हुआ है। पता चला है कि एक खाते को 2500 से पांच हजार तक में ठगों का बेचा जाता था। बिहार पुलिस ने 4 मोबाइल, डिवाइस बरामद की हैं।
