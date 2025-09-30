एमपी के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर NSUI ने उठाए सवाल, कहा- ‘किस आधार पर दे दी गई मान्यता’

साथ ही रवि परमार ने कहा कि डिप्टी सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ला की भूमिका भी मान्यता को लेकर संदेह के घेरे में हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े फर्जीवाड़े की पुनरावृति शासन और प्रशासन द्वारा की जा रही है जिसकी हम विस्तृत शिकायत सीबीआई से करेंगे साथ ही हाईकोर्ट को भी अवगत करवाएंगे की फर्जी कालेजों की शिकायतों के बावजूद मान्यता किस आधार पर दे दी गई।‌