आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र, समय पर वेतन न मिलने पर उठाया कदम

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी 5 नंबर बस स्टॉप पर एकत्रित हुए। कर्मचारियों के द्वारा खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। आउटसोर्स कर्मियों की मांग की है कि हमारे लिए कोई नीति तय नहीं की जा रही है। जिससे हम शोषण का शिकार हो रहे हैं।



आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले में 11 महीने से वेतन अटका हुआ है। साथ ही दूसरे जिलों में यही हाल है। इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के समय 15-15 घंटे सेवाएं दीं। आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं।