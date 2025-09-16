Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र, समय पर वेतन न मिलने पर उठाया कदम

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने खून के पीएम के नाम पत्र लिखा है।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 16, 2025

outsource Employee

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी 5 नंबर बस स्टॉप पर एकत्रित हुए। कर्मचारियों के द्वारा खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। आउटसोर्स कर्मियों की मांग की है कि हमारे लिए कोई नीति तय नहीं की जा रही है। जिससे हम शोषण का शिकार हो रहे हैं।

आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले में 11 महीने से वेतन अटका हुआ है। साथ ही दूसरे जिलों में यही हाल है। इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के समय 15-15 घंटे सेवाएं दीं। आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं।

कर्मचारी रोजी-रोटी के लिए मोहताज

सिंह ने आगे बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर न तो वेतन मिल रहा है और न ही श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम वेतन दरों के भुगतान किया जा रहा है। ठेकेदारों के द्वारा पीएफ की राशि भी समय पर जमा नहीं जा रही है। हमारी मांगों पर न तो शासन और न ही विभागीय अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। कई कर्मचारी भरण-पोषण के लिए रोजी-रोटी तक के लिए मोहताज हो गए हैं।

पीएम को 20 सितंबर तक अपनी व्यथा बताएंगे कर्मचारी

आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि 15 से 20 सितंबर तक प्रदेशभर के शासकीय अस्पतालों में तैनात आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी अपने खून से पीएम के नाम पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताएंगे। इधर, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 08:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र, समय पर वेतन न मिलने पर उठाया कदम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.