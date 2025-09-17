Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के 25 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों के प्लेफॉर्म्स का विस्तार किया जाएगा।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 17, 2025

mp news
फोटो- पत्रिका फाइल

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म्स का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत भोपाल रेल मंडल 25 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाई जाएगी। अभी प्लेटफॉर्म करीब 500 मीटर लंबे हैं। आने वाले समय में इन्हें 700 मीटर के लगभग किया जाएगा।

प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाई भी बढ़ेगी

रेलवे सूत्रों के अनुसार, कोच और प्लेटफॉर्म की लंबाई में काफी अंतर है। जिसकी वजह से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर भोपाल स्टेशन के 4 और 5 नंबर पर ज्यादा समस्या होती है।

इन 25 स्टेशनों में होगा सुधार कार्य

भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले 25 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। चाचौड़ा, शाजापुर, राघौगढ़ और कुंभराज स्टेशनों में काम तेजी से चल रहा है। साथ ही भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम, इटारसी, बीना रेलवे स्टेशनों पर भी लंबाई बढ़ाने का काम किया जाएगा।

Published on:

17 Sept 2025 08:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 25 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी

