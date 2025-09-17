एमपी के 25 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म्स का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत भोपाल रेल मंडल 25 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाई जाएगी। अभी प्लेटफॉर्म करीब 500 मीटर लंबे हैं। आने वाले समय में इन्हें 700 मीटर के लगभग किया जाएगा।