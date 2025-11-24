एमपी की ‘हवा’ में घुला जहर: AQI 300 पार, ताजा रिपोर्ट ने चौंकाया

सबसे खराब स्थिति की बात करें तो सिंगरौली की है। यहां पर सूर्य किरण भवन दुधिचुआ में AQI 350 दर्ज किया गया। ट्रॉमा सेंटर पर AQI 341 दर्ज किया गया। वहीं, भोपाल प्रदेश का दूसरा सबसे दूषित शहर रहा। यहां पर टीटी नगर पर AQI 335, कलेक्ट्रेट परिसर में AQI 322 और पर्यावरण परिसर में AQI 302 दर्ज की गई। मंडीदीप के न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में AQI 322 दर्ज की गई। देवास के भोपाल चौराहा में AQI 309 दर्ज की गई। ऐसी ही स्थिति नरसिंहपुर के डीईओ ऑफिस की रही। यहां पर AQI 304 दर्ज की गई। यह सभी इलाके रेड जोन में शामिल हैं।