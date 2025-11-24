एमपी की ‘हवा’ में घुला जहर: AQI 300 पार, ताजा रिपोर्ट ने चौंकाया

MP News: मध्यप्रदेश में सर्दी का दौर शुरु होते ही हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबासाइट में उपलब्ध रियल टाइम आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के कई शहरों में pm 2.5 यानी धूल के बारीक कणों का लेवल बढ़ा हुआ है। लोग घरों से मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। हालांकि, ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।
सबसे खराब स्थिति की बात करें तो सिंगरौली की है। यहां पर सूर्य किरण भवन दुधिचुआ में AQI 350 दर्ज किया गया। ट्रॉमा सेंटर पर AQI 341 दर्ज किया गया। वहीं, भोपाल प्रदेश का दूसरा सबसे दूषित शहर रहा। यहां पर टीटी नगर पर AQI 335, कलेक्ट्रेट परिसर में AQI 322 और पर्यावरण परिसर में AQI 302 दर्ज की गई। मंडीदीप के न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में AQI 322 दर्ज की गई। देवास के भोपाल चौराहा में AQI 309 दर्ज की गई। ऐसी ही स्थिति नरसिंहपुर के डीईओ ऑफिस की रही। यहां पर AQI 304 दर्ज की गई। यह सभी इलाके रेड जोन में शामिल हैं।
ग्वालियर के महाराज वाड़ा में 206 और डीडी नगर में 286 AQI दर्ज की गई। सबसे खराब हवा की स्थिति डीडी नगर में रही। हालांकि, इसमें इंदौर भी कुछ पीछे नहीं है। छोटी ग्वालटोली इलाके में 258 AQI दर्ज की गई।
जानकारों की मानें तो अक्सर ठंड के सीजन में AQI बढ़ता है। ठंड में गाड़ियों से निकलने वाली हानिकारक गैस वायुमंडल में ठहरी रह जाती हैं। जो डिजॉल्व नहीं हो पाती है।
