MP के बड़े कांग्रेसी नेता पर पत्नी ने कराई FIR, दहेज-मारपीट के लगे आरोप

जानकारी के अनुसार, पत्नी शिखा चौहान पेशे से बैंक में मैनेजर हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि पति के द्वारा दहेज में दो करोड़ रूपये मांगे जा रहे थे। इसके साथ ही मारपीट करके घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।