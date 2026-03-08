शाम 4 बजे MP के ‘पूर्व सीएम’ बता सकते हैं रिटायरमेंट प्लान, सियासी हलचल तेज

दिग्विजय सिंह ने तीन दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें लिखा था कि मेरा रिटायरमेंट प्लान? शायद, क्यों नहीं…। इस वीडियो में 62 वर्षीय सिबानंद भंजा अपनी पत्नी बसबी भंजा के साथ बैंक की नौकरी से रिटायर होने के बाद कार को अपना घर बनाकर पूरा भारत घूमने निकले हैं। सिबानंद की पत्नी का सपना था कि घर लेने के बजाए एक बड़ी गाड़ी लेकर पूरा भारत घूमेंगे। इसमें सिबानंद ने एक बड़ी कार ली है। उसमें वह अपने जरूरतों का सारा सामान लेकर 2024 से भारत भ्रमण करने निकले हैं। भंजा दंपति अब तक 55 हजार किलोमीटर की यात्रा कार से पूरी कर चुके हैं। वह होटल में खाना पकाने की बजाय खुद ही खाना पकाकर खाते हैं।