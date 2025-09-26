एमपी में चुंबन को लेकर मचा सियासी बवाल: विजय शाह बोले- सगी बहन है तो क्या मैं चुंबन लूंगा, कैलाश ने मारी पलटी

गुरुवार को शाजापुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है, जो अपनी जवान बहन-बेटी को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो। ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं। भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति संस्कारों से चलेगा। हमारे संस्कार के आधार पर चलेगा। हमारे देश में दो धाराएं चल रही हैं। जो कि भारत को मजबूत कर रही है।



आज शुक्रवार को कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। भारतीय संस्कृति में सभी रिश्ते पवित्र हैं। लेकिन रिश्तों की एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने जो कहा वो ये बात है कि विदेशों में ये चलता है। हमारे यहां इस तरह की संस्कृति नहीं हैं।



आगे कैलाश ने कहा आप भी पत्रकार हैं। आप अपनी बहन को बीच चौराहे पर आलिंगन करते हैं क्या? हमारे संबंध प्रेम के संबंध हैं। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूं। मैं रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। मेरा पूरा भाषण सुनते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की है।