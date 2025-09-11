‘प्राइवेट वीडियो लीक’ होने के बाद भाजपा नेता ने की जान देने की कोशिश, हालत गंभीर

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिनों भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल महामंत्री जीत निशोदे का प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इससे परेशान होकर जीत निशोदे ने गुरुवार को फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की।
जानकारी के अनुसार, पूरे घटनाक्रम के बाद से जीत निशोदे परेशान चल रहा था। उसने गुरुवार को फांसी लगाकार जान देने की कोशिश की। जिसके बाद परिजनों ने फंदे से उतारकर उसे शाहपुरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
प्राइवेट वीडियो में जीत निशोदे के साथ जो महिला है। उसने वीडियो जारी करके चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कुछ लोगों ने चोरी छिपे मेरे और मेरे होने वाले पति के निजी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे होने वाले पति भाजपा में हैं। युवती ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, मैंने शाहपुरा थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस भी आनाकानी कर रही है। मैं चाहती हूं कि, अंकित दूबे, अज्जू, विशाल राव और दीपू ये चार नाम सामने आए हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।
वीडियो लीक होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने जीत निशोदे को भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री के पद के साथ-साथ प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया है।