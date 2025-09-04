Patrika LogoSwitch to English

शारिक मछली का गुर्गा मिठाई का डिब्बा लेकर दिल्ली पहुंचा, NHRC मेंबर से बोला- उसे छोड़ दें….

MP News: राजधानी भोपाल में लवजिहाद और ड्रग्स समेत कई मामलों में गिरफ्तार शारिक और यासीन के गुर्गे की ओर से NHRC सदस्य को प्रलोभन देने की कोशिश की गई।

भोपाल

Himanshu Singh

Sep 04, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लवजिहाद और ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपी शारिक मछली और यासीन मछली के गुर्गे की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो को प्रलोभन देने का मामला सामने आया है।

प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर दी जानकारी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जैनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्यप्रदेश का निवासी बता कर मुलाक़ात के लिए आया। मुझसे मिलकर बोला कि “वो भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है व उसकी तरफ से आया है उसका बहुत नुक़सान हो गया है उसको छोड़ दीजिए।

मिठाई का डब्बा छोड़कर भागा शारिक मछली का गुर्गा

आगे प्रियंक कानूनगो ने बताया कि मैंने उसको डांट कर भगा दिया ,वो अपने साथ लाई मिठाई देना चाह रहा था जो कि वो जाते वक्त घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया । हमने पुलिस को शिकायत कर दी है,पुलिस जप्ती कर ले गई है।

शारिक के खिलाफ बलात्कार सहित कई मामले दर्ज

प्रियंक कानूनगो ने बताया कि शारिक के विरुद्ध हिंदू लड़कियों को ड्रग देने,बलात्कार करने,वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और इस्लाम में धर्मांतरित करने के मामले के अलावा वंचित तबके के हिंदू केवट मांझी जाति के लोगों के वंशानुगत अधिकार वाले तालाबों पर मत्स्याखेट के लिए कब्जे किए जाने के मामले में मेरे निर्देश पर जांच की जा रही है। जांच पूरी सख्ती और सत्यनिष्ठा से की जाएगी।

mp news

