298 किमी लंबी ‘रेललाइन’ में आने वाले ‘बाघ कॉरिडोर’ का सर्वे होगा

MP News: नागपुर-इटारसी के बीच प्रस्तावित 298 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन काम शुरु होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार बाघ कॉरिडोर का सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे की शुरुआत बारिश के बाद होगी और इसे 14 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के साथ-साथ देश भर के वन्यजीव विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। जो कि रेल बिछाने से वन्यप्राणियों को होने वाले खतरों की रिपोर्ट सरकार को देंगे।



दरअसल, बीते दिनों केंद्र सरकारी की ओर से इटारसी-नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। अभी एक रेल लाइन अंग्रेजों के समय तो दूसरी रेल लाइन भी कई वर्ष पुरानी है। तीसरी लाइन का काम पूरा होने में लगभग 10 साल या उससे अधिक समय लगने की संभावना है।

