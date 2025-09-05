एमपी में रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग, कर्मचारी संघ ने रखी डिमांड

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा पांच साल के भीतर 2 लाख खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक लाख पदों को भरने की प्रक्रिया शुरु की गई थी। कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि अनुकंपा नियुक्ति के पात्रता अनुसार पदों पर नियुक्ति शुरू की जानी चाहिए।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा 5 साल में 2 लाख पदों को भरने की एक अच्छी शुरुआत की गई है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक लाख पदों को भरने की प्रक्रिया चालू की गई थी। जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिला। वहीं, कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर पद रिक्त ना होने पर मृत अधिकारी कर्मचारियों के परिजनों-बच्चों को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं मिल पा रही हैं।
आगे तिवारी ने बताया इसका सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार को सबसे पहले मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के पात्रता अनुसार पदों पर नियुक्ति प्रारंभ की जाना चाहिए प्रदेश में लगभग 10 से 15000 ऐसे प्रकरण होंगे जिनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासकर शिक्षा विभाग में शिक्षक की मृत्यु होने पर परिजन के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास न होने बीएड ना होने पर या तकनीकी विभागों में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को भारी परेशानी होती है।