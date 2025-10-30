एमपी में विधायकों वेतन भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी? एक महीने के भीतर होगा फैसला

MP News: मध्यप्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं दिए जाने का फैसला एक महीने के भीतर लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है। जो कि अपना फैसला सरकार के समक्ष पेश करेगी। इसे सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर मंजूरी दिला सकती है।



दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी करके विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधायत अजय विश्नोई और खरगोन जिले के कसरावद विधायक सचिन यादव सदस्य बनाए गए हैं। समिति के सदस्य सचिव अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग अनुपम राजन बनाए गए हैं।