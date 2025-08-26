‘सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं पीती हैं शराब’: जीतू पटवारी के बयान पर मचा घमासान, सीएम ने कहा- ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस का विवादों से नाता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोमवार को अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते कहा था कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब, अगर पूरे देश में कहीं पीती हैं तो मप्र की पीती हैं। इस बयान को सीएम डॉ मोहन यादव ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

