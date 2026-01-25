भोपाल में सनसनी: युवक को घेरकर हथौड़े-सब्बल से पीटा, हालत गंभीर

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक पर बदमाशों ने हथौड़े, सब्बल और डंडों से जमकर पिटाई की। इसके बाद उसकी कार में तोड़फोड़ करके भाग गए। युवक को गंभीर हालत में बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।



जानकारी के अनुसार, गेहूंखेड़ा स्थित नेताजी हिल्स में पीड़ित युवक कुलदीप सिंह अपनी मंगेतर से मिलने के लिए शुक्रवार को भोपाल आया था। रविवार को सुबह 11 बजे करीब उसके ऊपर हमला हो गया। वह रीवा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह निगरानीशुदा हिस्ट्रीशीटर है। उसके ऊपर करीब 12 मामले दर्ज हैं।