भोपाल में सनसनी: युवक को घेरकर हथौड़े-सब्बल से पीटा, हालत गंभीर

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक पर बदमाशों ने हथौड़े, सब्बल और डंडों से जमकर पिटाई की। इसके बाद उसकी कार में तोड़फोड़ करके भाग गए। युवक को गंभीर हालत में बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
जानकारी के अनुसार, गेहूंखेड़ा स्थित नेताजी हिल्स में पीड़ित युवक कुलदीप सिंह अपनी मंगेतर से मिलने के लिए शुक्रवार को भोपाल आया था। रविवार को सुबह 11 बजे करीब उसके ऊपर हमला हो गया। वह रीवा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह निगरानीशुदा हिस्ट्रीशीटर है। उसके ऊपर करीब 12 मामले दर्ज हैं।
पुलिस के मुताबिक, नकाबपोश बदमाश बिना नंबर प्लेट की दो गाड़ियों से आए थे। कोलार इलाके में उन्होंने युवक की कार के आगे और पीछे लगाकर घेर लिया। इसके बाद डंडे, हथौड़ों और सब्बल से उसके पीटते रहे। वह मदद की गुहार लगाता रहा। मगर उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। युवक को अधमरा छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद आसपास के इलाके के लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है।
इधर, पुलिस का कहना है कि प्राथमिक दृष्टया में घटना रेकी की लग रही है। कई दिनों से उसकी रेकी की जा रही थी। मौका मिलते ही बदमाशों ने हमला कर दिया। रीवा पुलिस से संपर्क किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि रीवा में युवक पर हत्या का एक केस दर्ज है और वह जेल से जमानत पर कुछ दिनों पहले ही कोलार आया था। कोलार थाना पुलिस लगातार रीवा पुलिस के संपर्क में बनी हुई है।
