MP Political Crisis : बड़े सियासी संकट में आई मप्र सरकार, जानिये विधायकों के पुन: गायब होने की कहानी

भोपाल। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार पर छाए सियासी संकट MP political crisis के बादल छंटने की जगह घने होने की बात सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता एक बार फिर संपर्क से दूर हो गए हैं। जिसके चलते मप्र सरकार पर संकट Mp congress in danger गहरा गया है।

कांग्रेस नेताओं के पुन: लापता होने की लगातार खबरें रविवार सोमवार political drama in mp की दरमियानी रात से आनी शुरू हो गईं थी, वहीं कुछ विधायकों ने अपने सरकारी सुरक्षाकर्मी भी लौटा दिए जाने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन इन बातों की पुष्टि Mp congress in danger नहीं हो सकी थी। वहीं सोमवार दोपहर तक सिंधिया समर्थक Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look कई नेताओं के बेगलुरु जाने की बात सामने आते ही कांग्रेस आलाकमान में फिर हड़कंप मच गया।

इस पूरे वाक्ये को लेकर जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उनके अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, सूत्रों के मुताबिक यहां राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच बातचीत के दौरान कमलनाथ kamalnath ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया scindia की ओर से राज्य सरकार पर किए गए ताजा हमले को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।

दरअसल, सिंधिया scindia पहले भी कई बार अपने तेवर दिखा चुके हैं, बात भले ही पूरी कर्जमाफी ना होने की हो या बाढ़ राहत सर्वे और उसकी राशि मिलने में हो रही देरी की हो, सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से सरकार के कामकाज पर उंगली खड़ी की थी।

वहीं ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस के वचनपत्र (घोषणापत्र) को लागू किए जाने पर कई नेताओं political drama in mp की ओर से सवाल खड़े किए जाने के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से बात की, इसके बाद कमल नाथ ने कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की है और चर्चा की है कि राज्य में सरकार वचनपत्र के वादों को पूरा करने में कितनी सक्षम है।

इसके अलावा कमलनाथ ने Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look मीडिया से कहा, 'मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्होंने मध्यप्रदेश में पार्टी में अनुशासनहीनता पर चिंता जाहिर की।'

वहीं यह बयान ऐसे समय दिया गया है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट और अन्य में लड़ाई Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look अपने चरम पर है। सिंधिया के कई समर्थकों ने कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह political drama in mp पर खुलेआम नाराजगी जाहिर की है. बीते 10 दिनों में यह सोनिया गांधी की कमलनाथ से दूसरी मुलाकात थी। 30 अगस्त को, यूपीए अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान कमलनाथ ने कहा था कि पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद राज्य इकाई के एक नए अध्यक्ष की जरूरत है।

इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने के सवाल पर कमलनाथ kamalnath ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके चलते भी अनुमान लगाया जा रहा है, कि वे सिंधिया को लेकर अब तक तैयार नहीं हुए हैं।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने मंत्रिमंडल Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look में फेरबदल का मन बना चुके हैं। वर्तमान मंत्रियों में से कई की छुट्टी तय है और असंतुष्ट विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की संभावना है। जिन मंत्रियों की छुट्टी संभावित है, उनमें कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। वहीं इन नामों में सिंधिया समर्थकों के होने का संदेह भी बढ़ गया है।

ऐसे बदलता गया समीकरण...

बताया जाता है कि लापता विधायकों की वापसी के चलते कांग्रेस काफी हद तक खुद को सुरक्षित political drama in mp मान कर चल रही थी, वहीं एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। दरअसल अब सामने आ रही सूचना के अनुसार कुछ और कांग्रेस विधायक बीती रात यानि रविवार सोमवार की दरमियानी रात से लापता हो गए या उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए, वहीं कुछ विधायकों ने अपने सरकारी सुरक्षाकर्मी भी लौटा दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार यह खबर मिलते ही कांग्रेस आलाकमान में फिर हड़कंप Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look मच गया है और लापता विधायकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उस समय जो सूचना सामने आ रही थी उसके अनुसार जहां कांग्रेस विधायक ओपीएस भदौरिया, जसवंत जाटव के मोबाइल फिलहाल बंद हैं, वहीं कुछ और भी कांग्रेस विधायक हैं, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले लापता कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के कथित इस्‍तीफे political drama in mp के बाद से अब तक वापस नहीं आए हैं। वहीं अब तक वापस लौटे विधायकों के अनुसार उन्हें उन्‍हें न तो किसी ने बंधक बनाया और न ही कोई लालच दिया। वहीं बताया जाता है कि अब गायब हुए विधायकों में से कुछ पूर्व में ही लालच मिलने की बात स्वीकार चुके हैं।

लापता कांग्रेस MLA रघुराज सिंह कंसाना ने मोबाइल से किया संपर्क...

इधर, एक हफ्ते से लापता कांग्रेस विधायक रघुराज सिंह कंसाना ने सोमवार Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look को मोबाइल के जरिए मीडिया के संपर्क में आए। कसाना ने कहा कि वह भ्रमण पर गया था। मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया है। लापता होने की खबरों पर रघुराज सिंह कंसाना ने कहा कि मेरी जरूरत किसी को नहीं है। सरकार में किसी के पास मुझसे मिलने का समय नहीं है। कंसाना ने कहा कि मैंने उपेक्षा से दुखी होकर मोबाइल बंद कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल दिल्ली में हूं।

कंसाना ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है कि प्रदेश की जनता ने युवा नेतृत्व व युवा चेहरे को प्रदेश की जनता ने चुना था। कंसाना ने ज्योतिरादित्य का नाम लिए बगैर उनका समर्थन किया है।



अब ये बात आई सामने...

सोमवार को अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look के समर्थक मंत्री और विधायकों के फोन बंद आने लगे हैं।कमलनाथ की कैबिनेट में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह गुना से भोपाल के लिए निकले थे लेकिन भोपाल नहीं पहुंचे। इस बीच उनके समर्थकों का संपर्क भी उनसे टूट गया है। साथ ही भोपाल political drama in mp स्थित उनके ऑफिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं कि सिसोदिया कहां गया है।

इसके साथ ही सिंधिया खेमे के दस से ज्यादा विधायकों political drama in mp से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल नंबर बंद मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। सुबह से ही ये खबरें आ रही थीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लोग दिल्ली में जमा हो रहे हैं। उनकी वहां बैठक हो रही है। लेकिन मीडिया के सामने कोई नहीं आया था। सिंधिया के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look भेजा जाए और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए।

सियासी हलचल ने रोके सारे कार्यक्रम : ये हो सकती है घोषणा ...

इस गंभीर स्थिति के सामने आते ही मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ दिल्ली में आज सोनिया गांधी Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look से मुलाकात की। सीएम बारह मार्च तक दिल्ली में रुकने वाले थे। अचानक से बढ़ी सियासी हलचल के बाद दिल्ली के सारे कार्यक्रमों को रद्द कर सीएम कमलनाथ political drama in mp भोपाल लौट रहे हैं। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि मध्यप्रदेश में एक बार फिर से सरकार पर संकट बढ़ गया है। सिंधिया खेमे Madhya Pradesh Government Crisis Taking a big look के मंत्री इस दौरान हमलावर रहे हैं। वहीं ये भी चर्चा है कि वे भोपाल आकर शाम 8 बजे सिंधिया scindia के प्रदेशाध्यक्ष बनने की घोषणा कर सकते हैं।