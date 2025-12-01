MP Vidhan Sabha Winter Session : आज से विधानसभा में शीतकालीन सत्र, 5 दिसंबर तक होंगी 4 बैठकें

MP Vidhan Sabha Winter Session :मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सोमवार 1 दिसंबर 2025 से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने, दुकान एवं कारखाना, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक भी पेश होंगे।