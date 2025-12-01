Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

MP Vidhan Sabha Winter Session : आज से विधानसभा में शीतकालीन सत्र, 5 दिसंबर तक होंगी 4 बैठकें

MP Vidhan Sabha Winter Session : 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 01, 2025

MP Vidhan Sabha Winter Session

आज से विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत

MP Vidhan Sabha Winter Session :मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सोमवार 1 दिसंबर 2025 से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने, दुकान एवं कारखाना, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक भी पेश होंगे।

आज से 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 3 दिसंबर को भोपाल में गैस त्रासदी के बरसी के चलते क्षेत्रीय अवकाश के चलते गेप रहेगा। इसमें द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, जो 10 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहने की संभावना है। इसमें ऐसी किसी नई योजना के लिए प्रवधान नहीं रहेंगे, जिसका भार राज्य के खजाने पर पड़े।

विकास योजनाओं के लिए सदन में रखे जाएंगे प्रवधान

केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश के साथ, जल जीवन मिशन, भावांतर योजना और अधोसंरचना विकास की योजनाओं के लिए प्रविधान रखे जाएंगे। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव 3 साल के बाद फिर सीधे मतदाताओं से कराने के लिए संशोधन विधेयक रखा जाएगा। 2022 में पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था।

ये भी होगा

नई व्यवस्था में रीकॉल व्यवस्था लागू हो जाएंगी यानी अध्यक्ष के प्रति अविश्वास होने पर राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव कराएगा। दुकानदार और कामगारों के लिए सप्ताह में एक दिन अनिवार्य अवकाश, दुकाने खोलने गुमास्ता लायसेंस की फीस 5 हजार रुपए करने जैसे प्रवधान दुकान और कारखाना संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किए जाएंगे।

विधानसभा में उठेगा SIR का मुद्दा

उधर, कांग्रेस सत्र में कानून व्यवस्था, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग पर अत्याचार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जल जीवन मिशन की गड़बड़ी, कृषि उपजों का मूल्य के साथ खाद समय पर नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र से पहले लिया तैयारियों का जायजा

सचिवालय को अबतक 1497 प्रश्न पहुंचे हैं, जिसमें तारांकित 751, अतारांकित 746 प्रश्न, ध्यानाकर्षण 194, स्थगन प्रस्ताव 6, अशासकीय संकल्प 14, शून्यकाल 52 मिले हैं। वहीं नियम 139 की 2 सूचनाएं, 15 याचिकाएं, 2 शासकीय विधेयक प्राप्त हुए हैं। बता दें कि, ये 16वीं विधानसभा का 7वां सत्र होगा। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रविवार शाम तैयारियों का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे थे।

सीएम आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक

विधानसभा सत्र के दिन ही मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कैबिनेट मंत्री और विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्रियों के साथ रणनीतिक मंथन होगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Vidhan Sabha Winter Session : आज से विधानसभा में शीतकालीन सत्र, 5 दिसंबर तक होंगी 4 बैठकें

