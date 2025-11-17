Patrika LogoSwitch to English

संभलकर…अगले कुछ घंटे ‘तीव्र शीतलहर’ का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में पड़ेगी ‘कड़ाके की ठंड’

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के कई जिलों में तीव्र शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 17, 2025

MP Weather: इन दिनों हिमालयी राज्यों की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। जिसका सीधा असर मध्य भारत में देखा जा रहा है। साथ ही मध्य भारत के निचले इलाकों में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। जिसके कारण मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे तीव्र शीतलहर पड़ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन अनुसार, भोपाल और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, इंदौर में ठंडक के साथ तीव्र शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और बालाघाट जिलों में शीतलहर के साथ कोल्ड-डे रहने का अनुमान हैं। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इन पांच जिलों में सबसे ज्यादा ठंड

राजगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 2.0 डिग्री, गिरवर (शाजापुर) में 5.4, कल्याणपुर (शहडोल) में 6.1 और सीहोर में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले दो दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है।

