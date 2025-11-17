संभलकर…अगले कुछ घंटे ‘तीव्र शीतलहर’ का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में पड़ेगी ‘कड़ाके की ठंड’

MP Weather: इन दिनों हिमालयी राज्यों की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। जिसका सीधा असर मध्य भारत में देखा जा रहा है। साथ ही मध्य भारत के निचले इलाकों में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। जिसके कारण मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे तीव्र शीतलहर पड़ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।