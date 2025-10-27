48 घंटे होगी ‘ताबातोड़ बारिश’: 10 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। सोमवार को राजधानी भोपाल में सामान्य मौसम रहा। वहीं, रीवा, ग्वालियर, छतरपुर, शिवपुरी, हरदा, मैहर, सीधी, भिंड और आगर-मालवा में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश के राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक का अनुमान भी जताया गया है।
पिछले 24 घंटों में श्योपुर, बालाघाट के मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन, धार, सागर, शाजापुर, देवास, रायसेन, विदिशा, पचमढ़ी, रतलाम, बालाघाट, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, सीहोर, आगर-मालवा जिलों में पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही।
मौसम विभाग की मानें तो अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। उसी के साथ एक ट्रफ भी जुड़ा है। जो कि मध्यप्रदेश के बिल्कुल बीचोंबीच है। इसी कारण से 29 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर-चंबल इलाकों में तेज बारिश का असर दिखेगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग