48 घंटे होगी ‘ताबातोड़ बारिश’: 10 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश के राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक का अनुमान भी जताया गया है।



पिछले 24 घंटों में श्योपुर, बालाघाट के मलाजखंड, इंदौर, उज्जैन, धार, सागर, शाजापुर, देवास, रायसेन, विदिशा, पचमढ़ी, रतलाम, बालाघाट, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, सीहोर, आगर-मालवा जिलों में पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही।