अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 14 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश से विदा हो रहा मानसून जमकर बरस रहा है। शनिवार को राजधानी भोपाल, राजगढ़, रतलाम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छतरपुर के नौगांव, रीवा, सागर, सिवनी, बैतूल, खरगोन, पचमढ़ी, नर्मदापुरम, रायसेन, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, बड़वानी समेत कई जिलों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में अतिभारी बारिश का अनुमान जताया है।