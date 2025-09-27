अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 14 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश से विदा हो रहा मानसून जमकर बरस रहा है। शनिवार को राजधानी भोपाल, राजगढ़, रतलाम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छतरपुर के नौगांव, रीवा, सागर, सिवनी, बैतूल, खरगोन, पचमढ़ी, नर्मदापुरम, रायसेन, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट, बड़वानी समेत कई जिलों में तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में अतिभारी बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, खरगोन, बड़वानी, धार जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, दतिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन यानी अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल प्रदेश में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। मगर, लोकल सिस्टम एक्टिव होने के कारण कहीं तेज तो कही धीरे बारिश हो सकती है।
प्रदेश के 11 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। इसमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, दतिया, शिवपुरी, गुना और रतलाम शामिल हैं। उज्जैन, अशोकनगर और राजगढ़ के कुछ हिस्सों से भी मानसून की विदाई हो चुकी हैं।
नोट: पूर्वानुमान 28 सितंबर की सुबह 8:30 तक के लिए वैध है।