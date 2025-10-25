अगले 96 घंटे चार संभागों में तेज बारिश का अनुमान: अरब सागर पर बना ‘डिप्रेशन’, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। साथ धुंध का असर भी देखने को मिला। इसके चलते विजिबिलिटी लो रही। शाजापुर, पांढुर्णा, सागर, दमोह, धार और उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बारिश भी हुई।
मौसम विभाग की मानें तो अगले चार दिन यानी 26, 27 और 28 अक्टूबर को भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन (अवदाब) बना हुआ है। जिसका असर शनिवार को देखने को मिला और आने वाले चार दिन भी देखने को मिलेगा।
प्रदेश में कुछ दिनों से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आलम यह है कि रात का पारा 15 डिग्री तक पहुंच गया था। मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल, बैतूल, गुना, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, रतलाम, उज्जैन में रात का तापमान 20 डिग्री से ज्यादा। आने वाले कुछ दिनों में पारा और गिरेगा।
