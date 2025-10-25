अगले 96 घंटे चार संभागों में तेज बारिश का अनुमान: अरब सागर पर बना ‘डिप्रेशन’, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो अगले चार दिन यानी 26, 27 और 28 अक्टूबर को भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन (अवदाब) बना हुआ है। जिसका असर शनिवार को देखने को मिला और आने वाले चार दिन भी देखने को मिलेगा।